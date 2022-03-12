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اليمن.. زيادة جديدة على أسعار الوقود بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية

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اليمن.. زيادة جديدة على أسعار الوقود بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية
Gettyimages.ru
الحوثيون يقرون زيادة جديدة في أسعار الوقود
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أفادت وسائل إعلام يمنية بأن أسعار الوقود شهدت زيادة كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وقالت وسائل الإعلام إن تسعيرة جديدة للوقود بعموم مدن سيطرة الحوثيين زادت بنحو 16000 ألف ريال لصفيحة البنزين الواحدة سعة 20 لترا وبدأ تنفيذ القرار يوم الجمعة.

من جانبه قال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل إن "ما تسمى شركة النفط في عدن، ترفض تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى المناطق الحرة، مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان". 

وكانت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء قد رفعت السعر قبل أيام من 11200 الى 13500 للبنزين.

وتشهد صنعاء أزمة خانقة في الوقود التي لا تزال مستمرة منذ فترة في كافة المدن تحت سيطرة الحوثيين، وقادت هذه الأزمة إلى توقف شبه كلي للحياة العامة وانعدام في الخدمات الأساسية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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