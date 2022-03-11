الخارجية اليمنية تدين استهداف الحوثيين مصفاة للنفط في الرياض

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها لاستهداف مصفاة لتكرير النفط في الرياض بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة على المنشات الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن إمدادات الطاقة في العالم ويوثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وجددت الخارجية "موقف اليمن الثابت والداعم للسعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين وحماية منشآتها الحيوية".

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وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، أعلنت استمرار هجماتها على المنشآت النفطية السعودية، وتبنيها هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع شركة "أرامكو" بالرياض وأبها وجازان.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية