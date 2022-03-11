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الحوثيون: "صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدو حتى رفع الحصار"

أخبار العالم العربي

الحوثيون:
AP
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية استمرار هجماتها على المنشآت النفطية السعودية، وتبنيها هجوما بطائرات مسيرة مفخخة على مواقع شركة "أرامكو" بالرياض وأبها وجازان.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي عبر "تويتر" تعليقا على بيان الحوثيين بمهاجمة أرامكو السعودية: "صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشئات النفطية للعدو حتى رفع الحصار، وعلى أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي التحشيد للجبهات بالمال والرجال لكسر الحصار باستعادة حقول النفط والغاز، والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى".

وأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في وقت سابق من اليوم الجمعة أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي ردا على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية".

المصدر: RT

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