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أنصار الله تصدر بيانا عن "عملية عسكرية واسعة" في العمق السعودي

أخبار العالم العربي

أنصار الله تصدر بيانا عن
AFP
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي ردا على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية".

وقالت الحركة في بيان إن "عملية كسر الحصار الأولى نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض، كما تم استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1".

وأكدت أنها "في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية"، مشددة على "أننا قادرون على تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

المصدر: RT

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