أنصار الله تصدر بيانا عن "عملية عسكرية واسعة" في العمق السعودي

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي ردا على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية".

وقالت الحركة في بيان إن "عملية كسر الحصار الأولى نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض، كما تم استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1".

استهدافُ منشآتِ أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى بستِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1 .

إن القواتِ المسلحةَ وفي إطار الردِّ المشروعِ على العدوانِ والحصارِ تعاهدُ شعبَ الإيمانِ والصبرِ والجهادِ بأنّها لن تترددَ في الردِ المشروعِ على الحصارِ الظالمِ — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 11, 2022

وأكدت أنها "في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية"، مشددة على "أننا قادرون على تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وأنها في حالةِ تأهبٍ قصوى لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ ردا على منعِ دخولِ المشتقاتِ النفطية.

ان القواتِ المسلحةَ قادرةٌ بعونِ اللهِ تعالى على تحملِ مسؤولياتِها تجاه الشعبِ والبلدِ في هذه المرحلةِ المهمةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ واللهُ على ما نقول شهيد. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 11, 2022

المصدر: RT