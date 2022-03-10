لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي
Globallookpress
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وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوما بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام في الحكومة، خلفا للوزير السابق جورج قرداحي.
المرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، يأتي بعد نحو 3 أشهر على استقالة قرداحي في 3 من ديسبمر الماضي، وذلك بعد أزمة مع دول الخليج خاصة السعودية إثر تصريحات سابقة لتوليه حقيبة الإعلام في بلاده، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها "عبثية".
وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري ـ (صفحته في تويتر)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT