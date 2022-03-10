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لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي

أخبار العالم العربي

لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي
Globallookpress
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وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوما بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام في الحكومة، خلفا للوزير السابق جورج قرداحي.  

 

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المرسوم رقم  8919 تاريخ 10 آذار 2022، يأتي بعد نحو 3 أشهر على استقالة قرداحي في 3 من ديسبمر الماضي، وذلك بعد أزمة مع دول الخليج خاصة السعودية إثر تصريحات سابقة لتوليه حقيبة الإعلام في بلاده، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها "عبثية".

لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي
وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري ـ (صفحته في تويتر)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT

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