لبنان.. وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوما بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام في الحكومة، خلفا للوزير السابق جورج قرداحي.

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المرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، يأتي بعد نحو 3 أشهر على استقالة قرداحي في 3 من ديسبمر الماضي، وذلك بعد أزمة مع دول الخليج خاصة السعودية إثر تصريحات سابقة لتوليه حقيبة الإعلام في بلاده، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها "عبثية".

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري ـ (صفحته في تويتر)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT