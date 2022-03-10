مصر.. حبس رجل أعمال 10 سنوات

قضت محكمة جنايات بنها في مصر بسجن رجل أعمال وطالب بكلية الآداب 10 سنوات، وتغريم كل منهما بمليون جنيه.

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كما قضت المحكمة بغلق منشأة ومصادرة الأجهزة والمضبوطات لقيامهما بإدارة منشأة للعلاج النفسي والإدمان بدون ترخيص، دون أن يكون هناك إشراف من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مما نتج عنه وفاة أحد المرضى ويدعى "أ.ز.ع" أحد المدمنين الذي اصطحبته أسرته لهذا المركز لعلاجة من الإدمان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد تعديل القانون الخاص بمصحات علاج الإدمان الغير مرخصة وتغليظ عقوبتها بأن لا يقل الحبس فيها عن 10 سنوات، والغرامة من نصف مليون إلى المليون جنيه.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إشارة من مشرحة مستشفى بنها العام بوصول جثة شخص يدعى "أ.ز.ع" وتبين أنه كان يعالج من الإدمان في أحد المصحات بمدينة بنها، وعندما توفى نقلته أسرته للمستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصحة محل الواقعة يديرها رجل أعمال وطالب جامعي، وأنهما استأجرا طابقين في أحد العمارات لعمل مصحة لعلاج الإدمان، كما تبين أن المركز بدون ترخيص، أو أوراق تفيد أنه منشأة طبية للعلاج من الإدمان، ولا يوجد تصريح لمزاولة المهنة.

المصدر: أخبار اليوم