"حزب الله" يعارض الموقف اللبناني الرسمي إزاء الأحداث الأوكرانية

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، معارضته "بشدة" لموقف لبنان الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

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وقالت كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لـ"حزب الله"، في بيان: "تأسف الكتلة وتعارض بشدة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا".

واعتبرت أن "بيان وزارة الخارجية اللبنانية كما التصويت ضد روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يسيأن إلى لبنان ومصالحه ولا يعبران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني".

ودانت الكتلة، "الإدارة الأمريكية وسياستها الرامية إلى فرض هيمنتها على الشعوب والدول"، مؤكدة أنها "ترفض تدخلها السافر في شؤون لبنان الداخلية وتدين محاولاتها لفرض وصايتها على بلدنا وتقرير مصالحنا الوطنية".

المصدر: "الجديد"