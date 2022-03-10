 
مباشر

سيدة فلسطينية تعود إلى عائلتها بعد 3 سنوات من فقدانها في فرنسا (فيديو)

أخبار العالم العربي

سيدة فلسطينية تعود إلى عائلتها بعد 3 سنوات من فقدانها في فرنسا (فيديو)
"عرب 48"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skbl

عادت السيدة الفلسطينية لطفية زباد، إلى أحضان عائلتها في مدينة باقة الغربية ( مدينة عربية تقع في لواء حيفا)، بعد فقدانها لمدة ثلاث سنوات كانت خلالها في فرنسا.

وعثر على لطفية زباد فجر الثلاثاء، والتي اختفت آثارها في باريس، منذ الثامن من شهر أكتوبر 2019. وخلال هذه الفترة، لم تنجح الشرطة الفرنسية وطاقم الإنقاذ بالعثور عليها على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على اختفائها.

وكانت شابة لبنانية قد تحدثت صدفة مع زباد في العاصمة باريس، وعلمت منها أنها مفقودة، ورافقتها إلى محطة الشرطة التي أتاحت لها التواصل مع عائلتها لأول مرة منذ 2019.

وقالت ياسمين قعدان، ابنة زباد، إنها فوجئت بمكالمة هاتفية من والدتها، والتي أبلغتها بأنها بخير، ولا تزال في فرنسا، وكانت تنام غالبية الوقت في الشارع، وتتلقى المساعدة من الناس.

وأشارت إلى أن والدتها "تعاني من حالة نفسية خاصة، وفي أحيان تفقد ذاكرتها، وقبل يومين التقت بها شابة لبنانية وتحدث معها، وعندما علمت اللبنانية بأن والدتي مفقودة رافقتها إلى محطة للشرطة، وهناك قدموا لها المساعدة وساعدوا أمي للتواصل معنا". 

المصدر: "عرب 48"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا