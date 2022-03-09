مثقفون مصريون يدينون السياسات الغربية ضد روسيا

دان عدد من مثقفي مصر سياسات الحصار والعقوبات الغربية ضد روسيا، وقالوا في بيان إنها "تعيد الى أذهان العالم أجواء وصراعات ما قبل الحرب العالمية الثانية".

وقال البيان الذي وقعه عدد من مثقفي مصر إن سياسات الحصار والعقوبات الغربية ضد روسيا ، تعاني منها شعوب الأرض وفي المقدمة شعوب العالم الثالث".

وأضاف البيان أن العقوبات "تعيد إلى الأذهان أجواء وصراعات ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتهدم كل أسس الاتفاقيات والمنظمات وسياسات وقيم الحريات الاقتصادية التي أتفق عليها العالم عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1944 في مدينة برايتون وودز الأمريكية".

وقال البيان إن النظام الرأسمالي العالمي لا يجد مخرجا لأزماته الدورية سوى بإشعال نيران الحروب، ونهب الثروات، وأن ذلك دفع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون أكثر شراسة وعنصرية.

وأضاف البيان أن روسيا تتعرض منذ سنوات لحملات تهدف إلى إضعافها، ومن ذلك العقوبات الاقتصادية، والحرب الإعلامية والسياسية المتواصلة لشيطنة روسيا وقيادتها السياسية.

وقال المثقفون في بيانهم إن المخابرات الأمريكية والأوروبية كانت تسعى إلى "محاولات اختراق وتفكيك روسيا ومنع ظهورها كقوة جديدة توقف سياسات الهيمنة الأمريكية التي وضعت كلا من الصين وروسيا على رأس قائمة أعدائها، لا لشيء إلا لامتلاكهما مقومات القوة التي تضع حدا لأحادية القطب الواحد على العالم".

وخلص البيان إلى أن كل ذلك يجعل مصير العالم متوقفا على معركة روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ووصف تلك المعركة بأنها "تاريخية فاصلة".

المصدر: RT