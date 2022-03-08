شركة "ميتا" تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

افتتحت شركة "ميتا" (فيسبوك) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.

ونشر ولي العهد عبر حسابه على "تويتر" صورا من حفل الافتتاح، وقال: "شهدت اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "ميتا" في مدينة دبي للإنترنت. دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها ريادة صنع المستقبل".

شهدت اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة "ميتا" في مدينة دبي للإنترنت… دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها ريادة صنع المستقبل. pic.twitter.com/dnsLlPku5o — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 8, 2022

وأضاف: "من دبي ستدير الشركة عملياتها في خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم قاعدة مستخدمي منصاتها عالميا والتي تصل إلى 3 مليارات مستخدم".

من دبي ستدير الشركة عملياتها في خدمة الأسواق الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودعم قاعدة مستخدمي منصاتها عالميا والتي تصل إلى 3 مليارات مستخدم. pic.twitter.com/SEmn5FxkKI — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 8, 2022

وذكر ولي عهد دبي في تغريدة أخرى أن "البنية التقنية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للكفاءات رسخت مكانة دبي مقرا لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، واليوم تحتضن مدينة دبي للإنترنت و"تيكوم" 95 ألف موظف يعملون ويعيشون في دبي".

يشار إلى أن مدينة دبي للإنترنت تحتضن عددا من الشركات التقنية، ومقرات للشركات التكنولوجيا العالمية، ومن ضمنها مقرات لـ"فيسبوك" و"تويتر" و"آي بي إم" و"أوراكل" وغيرها.

المصدر: RT