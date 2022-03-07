تفاعل كبير في مواقع التواصل مع زيارة النجمة أنجلينا جولي إلى اليمن (فيديو+ صور)
بعد وصولها إلى اليمن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي للبلاد.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن، مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.
اول يوم للزياره— شادي الصغير ™ (@alshady1) March 6, 2022
قالت الأمم المتحدة إن ممثلة هوليوود أنجلينا جولي زارت يوم الأحد #اليمن الذي دمرته الحرب للتعبير عن تضامنها مع العائلات النازحة على أمل حشد الدعم لمؤتمر قادم لجمع التبرعات. #انجلينا_جولى#AngelinaJolie#Yemen#RussianUkrainianWar
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قلدكم الله قد شفتم مسؤول يمني يحضن مواطن كما فعلت النجمه العالمية #انجلينا_جولي والله ان الدين عندنا والمعاملة عندهم وفي الاساس الدين هو المعاملة . pic.twitter.com/KzaXBsyXIk— الحق يقال .. 🖊️ Misk (@G97TEiNX7fgqMrV) March 7, 2022
#انجلينا_جولي صاحبة اجمل ابتسامة في العالم ..وصلت اليمن واجهشت بالبكاء في الساعات الاولى منذ وصولها !!!— رشاد الصوفي (@RashadSofe) March 6, 2022
هذا وعادها ماشافت شي ..لاقد شافت ضحايا الالغام ولاشافت طريق حيفان ولاشافت ازمة الماء والغاز وطوابير البترول ولا قد زارت سجون الحوثي ..ايييه يا جولي عادك وعااااد ما قد شفتي شي pic.twitter.com/HaZRuIEtgG
الإنسانية سلوك واحساس وليست إدعاء..— Dheya Al-Moqbeli ضياء المقبلي (@dheya55) March 6, 2022
سفيرة الإنسانية #انجلينا_جولى تفصح عيونها عن ما في قلبها دون تزلف او اصطناع. pic.twitter.com/sqpMPESUJf
"أنا هنا في #اليمن لدعم الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى السلام. "الوضع هنا هو واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" #أنجلينا_جولي 💙#عدنpic.twitter.com/BMd53ZBvrl— Randa Mohamed saif (@Randa1Mohammed) March 6, 2022
هذا وقالت شؤون اللاجئين في بيان لها عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إنها تأمل أن تسلط زيارة الممثلة الأمريكية الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وتساعد على حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر سنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس الجاري.
ودعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية ستزور صنعاء قريبا، معتبرا أن زيارتها "ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرض له الشعب اليمني، واللاجئون الذين قدموا طلب الحماية والدعم في اليمن".
المصدر: RT