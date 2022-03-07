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تفاعل كبير في مواقع التواصل مع زيارة النجمة أنجلينا جولي إلى اليمن (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

تفاعل كبير في مواقع التواصل مع زيارة النجمة أنجلينا جولي إلى اليمن (فيديو+ صور)
AP Marwan Tahtah / Source:UNHCR
سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين النجمة العالمية أنجلينا جولي
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بعد وصولها إلى اليمن، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي للبلاد.

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وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي خلال جولتها وتجولها ولقائها بالأهالي في عدن، مع عبارات ترحيب وشكر ومحبة مشيدة بأعمال أنجلينا الإنسانية.

هذا وقالت شؤون اللاجئين في بيان لها عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إنها تأمل أن تسلط زيارة الممثلة الأمريكية الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وتساعد على حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر سنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس الجاري.

ودعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية ستزور صنعاء قريبا، معتبرا أن زيارتها "ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرض له الشعب اليمني، واللاجئون الذين قدموا طلب الحماية والدعم في اليمن".

المصدر: RT

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