اليمن.. نزع 1086 لغما منذ مطلع مارس الجاري

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن أنه تمكن من نزع 1086 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من مارس 2022.

وحسب بيان صادر عن "مسام" فإنه تم تفكيك 26 لغما مضادا للأفراد، و359 لغما مضادا للدبابات، و683 ذخيرة غير منفجرة و18 عبوة ناسفة.

وأضاف: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 323875 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن".

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية