الجواز الإماراتي يوسع قائمة الدول التي تعفي حامليه من التأشيرة

زاد عدد دول العالم التي تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة ليصل إلى 163 دولة، وتحتل الإمارات المركز الأول عالميا من حيث قوة جواز السفر.

وبلغ عدد الدول التي لا تطلب مطلقا تأشيرة دخول أراضيها من حامل الجواز الإماراتي 110 دولة، إضافة إلى 53 دولة تتيح للإماراتيين الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية أو عبر الإنترنت حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

ووفقا للمؤشر العالمي تحتل 3 جوازات دول أوروبية هي السويد، وفلندا، وإيطاليا المركز الـ2، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 159 دولة (115 دولة بدون تأشيرة و44 دولة لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

وتأتي جوازات 9 دول أخرى في المركز الـ3 عالميا من حيث القوة وهي ألمانيا، هولندا، الدنمارك، النمسا، لكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 158 دولة "114 دون تأشيرة مسبقة و44 دولة أخرى لدى الوصول أو عبر الإنترنت".

وتحتل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا والولايات المتحدة المركز الرابع بدخول 157 دولة "113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت"، فيما تستقر جوازات 7 دول أخرى في المركز الـ5 من حيث القوة بدخول 156 دولة بدون تأشيرة وهي سنغافورة، مالطة، جمهورية التشيك، المجر، المملكة المتحدة، أيرلندا، أستراليا.

المصدر: "البيان"