الأردن.. تعليق الدراسة في كلية الكرك الجامعية إثر مشاجرة عنيفة

علقت كلية الكرك الجامعية دوام الطلبة اليوم الأحد إثر مشاجرة طلابية وقعت خارج حرم الجامعة، وفق مصدر مسؤول في الكلية.

وقال المصدر في حديث لـ"عمون"، إن المشاجرة هي امتداد لمشاجرة وقعت الأسبوع الماضي بين عائلتين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أوقفت نحو 20 شخصا من المشاركين في المشاجرة، مشيرا إلى أن "هناك تواجد أمني كثيف على مداخل الجامعة".

من جهته، قال مصدر أمني أردني إن "عددا من الطلاب تجمعوا صباح اليوم الأحد خارج حرم كلية الكرك على خلفية مشاجرة سابقة حيث تحركت قوة أمنية وضبطت عددا منهم"، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية.

المصدر: "عمون"