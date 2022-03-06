أنجلينا جولي تزور صنعاء قريبا

قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة الأممية، ستزور صنعاء قريبا.

واعتبر شرف أثناء لقاء الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن زيارة جولي "ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرّض له الشعب اليمني، وكذا اللاجئون الذين قدموا لطلب الحماية والدعم في اليمن"، وفق وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وأضاف: "هناك دولا ولوبيا وجماعات مصالح صناعة السلاح في الغرب ممن يعملون على إبقاء الحرب العدوانية وتفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن في خانة الحرب المنسية".

من جانبها، أشارت مايا أميراتونجا إلى أن "المفوضية تدرك الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

ولفتت إلى أن "هناك مساعيا تبذلها المفوضية لدى الدول المانحة، بما يمكّنها من زيادة حجم المساعدات لليمنيين".

المصدر: وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين