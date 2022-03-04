وزير الدفاع العراقي يهاجم قناة تابعة للـ"العصائب"

أظهر فيديو وزير الدفاع العراقي جمعة عناد يوجّه انتقادات حادة لقناة تلفزيونية تابعة لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق.

ويظهر في الفيديو مراسل قناة "العهد" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" بالعراق، وهو يحاول أن يوجه سؤالا لعناد، إلا أن الأخير يتملكه الغضب لدى رؤيته شعار القناة.

ويقول الوزير لمراسل القناة: "أنتم تنشرون عني أخبارا غير صحيحة".

ويتابع: "اسأل جماعتك (في إشارة إلى العصائب وفق مراسلنا) من قاتل تنظيم داعش وجرح في الجبهات، أنا أم هم".

المصدر: RT