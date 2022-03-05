العراق.. الأمن الوطني يعتقل اثنين من أبرز تجار المخدرات

أعلن جهاز الأمن الوطني العراق اعتقال اثنين من أبرز تجار المخدرات في البلاد، بعملية نفذها وسط العاصمة بغداد.

وأسفرت العملية عن ضبط 100 كيلوغرام من مادة "كريستال" المخدرة بحوزه المتهمين، وذلك بعد يوم واحد فقط من عملية أخرى ناجحة في النجف جنوبي البلاد.

وقد أظهرت لقطات مصورة، نشرها جهاز الأمن الوطني العراقي إلى جانب بيان، عملية اعتقال التاجرين في مبنى وسط بغداد، مؤكدا أنها تمت بناء على معلومات استخبارية مسبقة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية