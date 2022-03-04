الرئيس اللبناني: التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "لبنان ضد أي عمل حربي، والعودة إلى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا".

وخلال لقائه وفدا من الاتحاد الأوروبي، شدد عون على أن "توسل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول يبقى البديل عن العنف والعمليات العسكرية الخطيرة".

الرئيس عون مستقبلاً وفد الاتحاد الاوروبي: لبنان ضد أي عمل حربي، والعودة الى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا pic.twitter.com/OuzhoqS68A — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 4, 2022

من جهته، شكر سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف لبنان على موقفه من الأزمة في أوكرانيا، وقال: "نقدر بقائه وفيا لمبادئ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات".

سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف من بعبدا: نشكر لبنان على موقفه من الأزمة في اوكرانيا ونقدّر بقائه وفياً لمبادئ عدم اللجوء الى القوة لتسوية النزاعات pic.twitter.com/B3E2KrVajZ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 4, 2022

المصدر: RT