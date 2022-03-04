 
مباشر

الرئيس اللبناني: التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني: التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj2q

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "لبنان ضد أي عمل حربي، والعودة إلى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا".

وخلال لقائه وفدا من الاتحاد الأوروبي، شدد عون على أن "توسل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول يبقى البديل عن العنف والعمليات العسكرية الخطيرة".

من جهته، شكر سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف لبنان على موقفه من الأزمة في أوكرانيا، وقال: "نقدر بقائه وفيا لمبادئ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا