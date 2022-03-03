مدبولي يكشف تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر واستعدادات الحكومة

كشف مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، عن تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على بلاده، كما كشف عن استعدادات الحكومة المصرية لمواجهة تلك التأثيرات.

وردا على استفسار من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حول تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر، استعرض رئيس الوزراء المصري الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح.

وقال الوزير مدبولي: "الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما أنها نجحت فى تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل القادم".

وتابع: "من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا هي تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية".

وشدد مدبولي على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض "التجار الجشعين"، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها.

المصدر: "اليوم السابع"