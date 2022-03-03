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دقلو: لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر إذا كانت لمصلحة السودان

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دقلو: لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر إذا كانت لمصلحة السودان
سونا
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قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دقلو إنه لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية أو غيرها من الدول على البحر الأحمر إذا كانت تحقق مصلحة السودان ولا تهدد أمنه القومي.

وأضاف دقلو، في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى الخرطوم بعد رحلة إلى موسكو بدأت في 23 فبراير، أن "ملف القاعدة الروسية في السودان من اختصاص وزير الدفاع ولا علاقة له به".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه "إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع".

وقال: "لدينا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها"، مشيرا إلى وجود كثير من القواعد العسكرية في الدول الإفريقية، في دولتي جيبوتي والنيجر وغيرهما.

المصدر: RT+يوتيوب

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