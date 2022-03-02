نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: زيارتنا إلى موسكو بالمقام الأول هدفها اقتصادي

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إن زيارته إلى روسيا بالمقام الأول هدفها اقتصادي وأكد أنه "حقق النتائج المرجوة منها مئة بالمئة".

وأضاف دقلو: "وقعنا اتفاقيات مع الغرفة التجارية الروسية ونصب تركيزنا على موضوع الزراعة في السودان".

وقبل أيام بحث ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في موسكو العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية الروسية السودانية.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو وصل إلى موسكو، في 23 فبراير، بزيارة رسمية يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة.

المصدر: RT