مصر.. أحكام بإعدام 4 أشخاص في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية في مصر، بالإعدام شنقا لـ4 أشخاص لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة.

إقرأ المزيد

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد و15 و7 سنوات لباقي المتهمين في القضية نفسها، التي تعود أحداثها، لعام 2016 عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، 30 فردا من أعضاء خلية إرهابية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم في غضون عام 2014، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان.

ووفقا للمحكمة اشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجامعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.

وأضاف أمر الإحالة بقيامهم عمدا بتخريب سيارة شرطة بوضع قنبلة فى طريق مرورها، وقتل فرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل شيخ إدارى بمركز أبو كبير، وقتلوا أحد المتعاونين مع الدولة.

وتبين من أمر الإحالة قيام باقي المتهمين حتى المتهم الثلاثون، بحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصدر: اليوم السابع