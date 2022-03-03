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العراق.. ضبط 3000 قرص مخدر بعملية نوعية في بابل

أخبار العالم العربي

العراق.. ضبط 3000 قرص مخدر بعملية نوعية في بابل
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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ضبط الأمن العراقي، اليوم الخميس، 3000 قرص مخدر في عملية نوعية في إحدى مناطق غرب مدينة الحلة في محافظة بابل.

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وأعلنت قيادة شرطة بابل، "ضبط 3000 قرص مخدر داخل دار متروكة في عملية نوعية نفذتها مفارز شعبة شؤون مخدرات البلدة في إحدى مناطق غرب مدينة الحلة".

وأوضحت أن "العملية جرت بناء على معلومات مؤكدة"، مشيرة إلى أن "مفارز الشعبة تحفظت على المواد المضبوطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: "السومرية نيوز"

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