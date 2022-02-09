باع 40 كيلو من المخدرات.. تاجر "كريستال" عراقي يسرد تفاصيل تجارته (فيديو)
Globallookpress
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر مخدرات في العاصمة بغداد.
ونشر الجهاز مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال التاجر، كما بث اعترافاته وبدايات تجارته للمخدرات.
وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن التاجر بدأ عمله عن طريق شقيقه، وتمكن من بيع 40 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة.
المصدر: RT
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