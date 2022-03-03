السجن 8 أشهر لمقيم عربي في السعودية لتحرشه بموظفة

حكمت محكمة سعودية، اليوم الخميس، على مقيم عربي، بالسجن 8 أشهر تعزيرا، بعد ثبوت جريمة تحرشه بموظفة سعودية.

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واستندت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة "حيث تعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب اطراحها وإهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى".

وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن الحكم صدر تعزيرا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده، لقيامه بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرا.

وأضافت: "إن نظام التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

المصدر: "سبق"