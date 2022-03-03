بلاغ عاجل ضد عضو سابق بحزب الوفد سخر من مبادرات السيسي

تقدم المحامي المصري رضا سلامة، ببلاغ عاجل للنائب العام يطالب فيه بفتح تحقيق مع عضو حزب الوفد المفصول محمد مهاود، بتهمة الإضرار بأمن البلاد والسخرية من مبادرات الرئيس المصري.

ولفت المحامي، إلى أن العضو المفصول من حزب الوفد، دأب على السخرية الدائمة من مبادرة حياة كريمة من خلال صفحته على موقع فيسبوك والمسماة يحيا الوفد، قائلا: "فبدلا من أن ينضم لصفوف شرفاء الوطن، أنضم لأعداء الوطن، ساخرا من مبادرة الرئيس وأسماها حياة أميرة، بدلا من حياة كريمة، فما الذى يدفع هذا الشخص للإساءة لوطنه والسخرية من مبادرة رئيسه بل وازدراء أهله أبناء شعب مصر، لذا نطالب بالتصدي لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

المصدر: القاهرة 24