مصادر: مقتل 9 جنود سودانيين في اليمن بصاروخ أطلقه الحوثيون

أفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل 9 جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف العربي باليمن وذلك بصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية ضد معسكر للجيش في شمال البلاد.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة "فرانس برس": إن "تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الأربعاء بصاروخ حوثي"، مضيفا أن "الهجوم استهدف معسكرا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية".

وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة.

المصدر: "أ ف ب"