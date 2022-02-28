التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
AP
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة حجة اليمنية.
وقال التحالف إنه نفذ "16 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، معلنا أنه "تمكن من تدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف المليشيا".
#عاجل#التحالف: (16) عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) February 28, 2022
هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق اليوم، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.
المصدر: RT
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