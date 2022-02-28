التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة حجة اليمنية.

وقال التحالف إنه نفذ "16 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، معلنا أنه "تمكن من تدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف المليشيا".

#عاجل#التحالف: (16) عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 28, 2022

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق اليوم، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

المصدر: RT