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التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف
AP
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن قواته نفذت عمليات استهداف واسعة ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة حجة اليمنية.

وقال التحالف إنه نفذ "16 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، معلنا أنه "تمكن من تدمير 9 آليات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية في صفوف المليشيا".

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق اليوم، عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

المصدر: RT

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