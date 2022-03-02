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ملك البحرين: لقائي بالملك سلمان استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل

أخبار العالم العربي

ملك البحرين: لقائي بالملك سلمان استمرار للتنسيق والتشاور المتواصل
RT
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قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إنه بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل بين البلدين.

وقال عاهل البحرين في تصريح عقب وصوله الرياض يوم الأربعاء إن المنامة تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير.

وأكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.

وأضاف "يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع".

وجدد الملك "تقديره وامتنانه للجهود التي يقوم بها الملك سلمان في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع".

المصدر: واس

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