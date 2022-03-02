مصر.. الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن اقتراب حلول شهر رمضان الذي يوافق فلكيا يوم السبت 2 أبريل 2022.

إقرأ المزيد

وأوضحت أنه وفقا للمواعيد المعلنة من الهيئة المصرية العامة للمساحة، تتراوح مدة الصوم ما بين 14 ساعة و19 دقيقة إلى 15 ساعة و15 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية.

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ، وبذلك يتبقى 30 يوما على رمضان.

وستبلغ مدة ساعات الصوم في أول يوم 14 ساعة و19 دقيقة، حيث ستكون صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 بتوقيت القاهرة، والعشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.

المصدر: اليوم السابع + المصري اليوم