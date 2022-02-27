المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يكشف عن موعد بداية ونهاية شهر رمضان فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022، للعام الهجري الجاري 1443، وفقا للحسابات الفلكية.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن "موعد بداية شهر رمضان 2022، وفقا للحسابات الفلكية التي التي أعدها المعهد، سيكون يوم 2 أبريل المقبل، وأن رمضان سيكون 30 يوما العام الجاري أي مكتملا"، موضحا أن "موعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022 سيتم الإعلان عنه رسميا بعد رؤية هلال الاستطلاع، وهو يوم 29 شعبان المقبل الموافق 1 أبريل، وكذلك نهاية شهر رمضان غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم 29 رمضان 1443 هجريا، وأن نهاية شهر رمضان 2022 هو 1 مايو المقبل، على أن تكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو المقبل".

وأضاف جاد القاضي: "الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية شهر رمضان لعام 2022، سيكون للجان الشرعية وكذلك دار الإفتاء المصرية"، مؤكدا أن "هناك تنسيق تام بين دار الإفتاء المصرية ممثلة في اللجان الشرعية والمعهد القومي للبحوث الفلكية ممثلة في اللجان العلمية فيما يتعلق بموعد استطلاع الأهلة للرؤية".

وأوضح أن "المعهد يمتلك الإمكانيات والخبرات العلمية التي تؤهله لحساب الأشهر ومتابعة حركة الفلك والكواكب والمتغيرات الكونية وأن هناك تطويرا وتحديثا تاما لهذا المجال".

المصدر: "الوطن"