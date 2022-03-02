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السعودية.. إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات وتوقيف متورطين

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات وتوقيف متورطين
AFP
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أحبط الأمن السعودي، محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى المملكة، وأوقف عددا من المتورطين من جنسيات مختلفة.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولات تهريب 547 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و17 طنا و666 كيلو غراما من مادة القات المخدر.

وأضاف: "تم القبض على 51 متهما، منهم 31 مواطنا و20 مخالفا لنظام أمن الحدود: 14 من الجنسية الإثيوبية و5 من الجنسية اليمنية، و1 من الجنسية الإريترية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "واس"

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