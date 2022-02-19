السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف

تمكنت السلطات السعودية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة مواطنين في منقطة الجوف، شملت "الإمفيتامين" والحشيش.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية، أن المضبوطات شملت، حشيشا مخدرا و21,350 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاحا وطلقات حية وممنوعات، مخبأة داخل مركبتهما.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بالمملكة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة الجوف، بحوزتهما (21,350) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وحشيش مخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح وطلقات حية وممنوعات. pic.twitter.com/Kl9JYYPWhp — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 19, 2022

المصدر: RT