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السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط مخدرات وسلاح في الجوف
AFP Byline
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تمكنت السلطات السعودية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة مواطنين في منقطة الجوف، شملت "الإمفيتامين" والحشيش.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية، أن المضبوطات شملت، حشيشا مخدرا و21,350 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدّر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاحا وطلقات حية وممنوعات، مخبأة داخل مركبتهما.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة بالمملكة.

المصدر: RT

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