هيئة قناة السويس: واشنطن لم تطلب غلق القناة أمام السفن الروسية

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الولايات المتحدة "لم تطلب من مصر إغلاق القناة أمام السفن الروسية" وأشار إلى أن قوانين الملاحة البحرية "لا تخضع للتقلبات السياسية أو الحروب".

وأوضح ربيع أنه ووفقا لاتفاقية القسطنطينية لا يمكن منع مرور أي سفينة من قناة السويس بسبب الظروف السياسية بين الدول، وأضاف أن السويس "قناة عالمية محايدة لا تقبل هذه الأمور".

وفي تصريح لقناة "الحياة" لفت ربيع إلى أن تطورات الأزمة في أوكرانيا تؤثر سلبيا على مصر، إذ إن إيرادات آسيا تعبر عبر رأس الرجاء الصالح وليس القناة، لكنه أشار إلى تأثير إيجابي، وهو أن أوروبا ستستورد الغاز من منطقة المتوسط، واضاف أن القناة "ستعفي السفن القادمة من الدولة التي تشهد حربا من الرسوم".

وعن رسوم العبور قال ربيع، إن زيادة بنسب تتراوح بين 5 ـ 10 في المئة سنويا، هي زيادة دورية، وأن سببها تضاعف حركة التجارة الدولية 6 مرات، وقال إن حركة السفن زادت 20 في المئة، بجانب ارتفاع أسعار المكررات البترولية وزيادة أسعار النقل والنفط.

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وأشار إلى أن رفع رسوم القناة يتزامن مع تحرك السوق العالمي، و"حاليا يوجد تعافٍ في السوق بعد زيادة نسبة تأجير السفن".

واضاف أن مصر حققت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أرقاما لم تحقق من قبل، إذ عبرت في فبراير 1713 سفينة مقابل 1500 سفينة في نفس الشهر العام الماضي، وهذه زيادة بنسبة 12 في المئة تقريبا.

وقال ربيع إن عدد الأطنان التي عبرت القناة في فبراير بلغت 100 مليون طن، وإن الإيرادات وصلت إلى 554 مليون دولار مقارنة بـ 475 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية