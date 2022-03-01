إقلاع رحلة "إيركايرو" وعلى متنها الطلبة المصريون المتواجدون في رومانيا (صور + فيديو)

أفاد مراسل RT في مصر مساء يوم الثلاثاء بأن رحلة شركة "إيركايرو" المصرية أقلعت متوجهة القاهرة وعلى متنها الطلبة المصريون المتواجدون في رومانيا.

وقال المراسل إن طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني أقلعت وعلى متنها 181 راكبا (175 طالبا و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي) متجهة إلى مطار القاهرة وأمنت عودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

وتم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.

ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء إلي مبنى الركاب رقم 1بمطار القاهرة الدولي.

RT

RT

المصدر: RT