مسؤول إيراني يتهم أوروبا بالتقاعس بواجباتها تجاه المهاجرين في البلاد

اتهم مسؤول إيراني، أوروبا بـ"التقاعس" في سياق الوفاء بواجبها الدولي تجاه المهاجرين المقيمين في إيران.

إقرأ المزيد

وخلال اجتماع عقده مع السفير الفنلندي لدى ايران كاهيو لوتو، قال صادق رضادوست، المدير العام لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب لدى وزارة الداخلية الإيرانية، إن إيران استضافت طيلة العقود الأربعة الماضية، الملايين من الرعايا الأفغان على أراضيها.

وأضاف: "ايران ورغم المشاكل الاقتصادية والحظر الظالم الذي تمر به، لكنها توفر لهؤلاء المهاجرين خدمات قيمة بشتى المجالات التعليمية والصحية والعلاجية والاقتصادية والتدريب المهني وفرص العمل، وأثبتت إيران على مدى أربعين عاما مضت، بأنها داعمة أساسية للمهاجرين والمشردين".

وأوضح أن "97 بالمئة من اللاجئين والمهاجرين الأفغان يعيشون جنبا إلى جنب المواطنين الإيرانيين". وقال: "إن الجمهورية الإسلامية تدأب على توفير كافة الخدمات للمهاجرين المقيمين في أراضيها، دون أن تعول على المساعدات الدولية الضئيلة في هذا الخصوص".

المصدر: IRNA