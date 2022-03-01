العراق.. القبض على صاحب "بار متنقل" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على شخص تاجر بالمشروبات الكحولية غير المجازة في "بار متنقل" بمنطقة سبع أبكار شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة من الفوج الثاني اللواء 44 فرقة المشاة 11، تمكنت من ضبط شخص يتاجر بالمشروبات الكحولية غير المجازة وبيعها بشكل بار متنقل ضمن منطقة سبع أبكار شرقي العاصمة".

وأوضحت، أن "العملية تمت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد المتهم ضمن قاطع المسؤولية في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالة المتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

المصدر: "السومرية"