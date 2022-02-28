العراق.. القبض على 27 متهما بالابتزاز الإلكتروني في 5 محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على 27 متهما بـ"الابتزاز الإلكتروني" في 5 محافظات بينها العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني واستنادا إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على 27 متهما بالابتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي العاصمة بغداد والأنبار، وكركوك، والبصرة، وذي قار".

وتابعت، "جرى تدوين أقوالهم أصوليا بعد اعترافهم بممارسة عملية الابتزاز بحق الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهام الضحايا بالزواج".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: "السومرية"