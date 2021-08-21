العراق..الأمن يقبض على 18 شخصا مارسوا "الابتزاز الإلكتروني" بحق النساء

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، القبض على 18 مبتزا إلكترونيا في عدة محافظات، يمارسون "الابتزاز الإلكتروني بحق النساء".

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وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني إنه "بناء على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية أسهمت في الإيقاع بــ6 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني بحق النساء، عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة كربلاء"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أشار البيان إلى أن "مفارز الجهاز أيضا، وبعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الأمنية في محافظات كركوك، والانبار، والمثنى، وواسط، والنجف والبصرة، تمكنت من القاء القبض على 12 مبتزا إلكترونيا يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن".

ولفت إلى أنه "تم تدوين أقوالهم أصوليا، وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: "واع"