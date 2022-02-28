السعودية وفرنسا تتفقان على تمويل مشاريع إنسانية في لبنان

بحث وزيرا خارجيتي فرنسا والسعودية جان إيف لودريان وفيصل بن فرحان الأوضاع في لبنان، وسبل دعم الشعب اللبناني واتفقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وحسب المعلومات فإن الدعم السعودي الفرنسي سيساهم في تمويل المنظمات لتوزيع حليب الأطفال والغذاء في لبنان، وسيتجه إلى بعض المنشآت التعليمية في لبنان، وسيهتم بالمساعدة المباشرة لمستشفيات ومراكز رعاية، وسيأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية.

كما أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن السعودية تبعت بـ36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، وتراجعت معها القيمة السوقية للعملة اللبنانية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة.

وقد بات الحد الأدنى للأجور الشهرية أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفعت الحكومة الدعم عنها، ارتفاعها.

المصدر: صحيفة "اللواء" + RT