ميقاتي: ننتظر من أشقائنا العرب تفهم وضعنا ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة على كافة المستويات، متمنيا على الدول العربية أن تتفهم الواقع جيدا والوقوف إلى جانب لبنان.

وقال ميقاتي في تصريح نقلته صحيفة "النهار" إن "لبنان الذي كان وسيبقى جزء من العالم العربي، يعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة معتمدة على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ومساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدراتنا".

وأضاف: "أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان".

المصدر: "النهار"