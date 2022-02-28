العراق.. شرطة الطاقة تحبط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية شرقي بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية القبض على 4 متهمين وإحباط محاولة خرق أحد أنابيب النفط في ناحية النهروان شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن " فوج شرطة النفط الرابع أحبط محاولة فاشلة لعصابات تهريب النفط ومشتقاته في ناحية النهروان شرق العاصمة بغداد، حيث تمكنت قوة تابعة للفوج من إلقاء القبض على 4 متهمين وبحوزتهم بندقية كلاشنكوف، وكانوا يستقلون شاحنة محملة بمواد زراعية للتمويه أثناء عملية خرق أحد الأنابيب النفطية ومحاولة سرقة المنتوج".

وأضافت، أن "العصابة كانت تستخدم الشاحنة لغرض إيهام المارة من أنهم يعملون في الزراعة وتم الكشف عليهم من قبل إحدى الدوريات وإلقاء القبض على جميع أفراد العصابة".

وأشارت المديرية إلى أنه "تم إيداعهم التوقيف وحجز الشاحنة والمضبوطات داخل إحدى مراكز شرطة النفط للتحقيق معهم ومعرفة الجهات التي خلفهم ومحاسبتهم قضائيا وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

المصدر: "السومرية"