مصر ترفع رسوم عبور قناة السويس اعتبارا من مارس المقبل
AP
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للقناة، بما يصل إلى 10% اعتبارا من الـ1 من مارس المقبل.
وأضافت الهيئة في سلسلة تعميمات أن القرار يأتي تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس.
المصدر: "القاهرة 24"
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