مصادر لـRT: معتقل يتسبب بخلاف بين القضاء والحكومة العراقية (فيديو)

كشفت مصادر عراقية أن معتقلا تسبب بخلاف بين مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية.

وقالت المصادر لـRT، إن "أحد المعتقلين ويعتقد بانتمائه إلى فصيل مسلح، استدعي إلى لجنة قضائية للتحقيق معه، وتبين أنه معتقل منذ نحو شهرين دون أن يعرض على القاضي".

وأضافت، أن "اللجنة أمرت بتحويله إلى السجن التابع لجهاز المخابرات العراقي لإكمال التحقيقات معه، لكن أوامر حكومية صدرت بإعادته إلى السجن السابق، وعلى إثر ذلك طوقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب محكمة استئناف الكرخ في بغداد".

وأشارت المصادر إلى أن "المعتقل أعيد إلى اللجنة الحكومية التابعة لوكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف".

وعلى إثر ذلك دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق مساء اليوم، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى ضبط بعض عناصر الأمن بسبب ما أسماه "انتهاكهم القانون".

المصدر: RT