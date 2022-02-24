مصر تشكل غرفة عمليات طارئة لمتابعة أوضاع المصريين في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم تشكيل غرفة عمليات طارئة مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، على خلفية تطورات الأوضاع هناك.

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وقالت نبيلة مكرم: "لقد شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج يتواصل أيضا مع دارسينا المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك، ويتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة، بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة".

وأكدت الوزيرة، أن "تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة، والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية".

من جانبه، أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات أحمد منصور، أن مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لم تستقبل منذ فجر اليوم أية رحلات من أوكرانيا، كما لم تغادر أي طائرة من مصر لأوكرانيا منذ ذلك التوقيت.

وأوضح أن المطارات الـ3 تلقت إخطارات من العديد من شركات الطيران الأوكرانية بإلغاء رحلاتها الجوية التي كان مقررا وصولها، اليوم، بسبب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هناك العديد من الطائرات الأوكرانية متواجدة بمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم تنتظر الإقلاع بين لحظة وأخرى لإعادة السياح المتواجدين بالمدن السياحية المصرية التي انتهت إجازاتهم، وكان مقررا سفرهم اليوم.

وأضاف أن الرحلات الجوية من روسيا إلى مطارات الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ مستمرة حتى الآن وفقا لجداول التشغيل الخاصة بها، لافتا إلى أن شركات الطيران الروسية لم تبلغ حتى الآن بوقف أو إلغاء أي من رحلاتها الجوية إلى المطارات الإقليمية المصرية.

ومن جهته كشف مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني المصرية أنه تم وقف حركة الطيران بشكل كامل بين مصر وأوكرانيا لافتا إلى أن أوكرانيا أعلنت الغلق الكامل لمجالها الجوي أمام حركة الطيران المدني، موضحا أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لمعرفة موعد استئناف الرحلات بين مصر وأوكرانيا في ظل الحرب الدائرة حاليا.

المصدر: الوطن