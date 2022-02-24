السفارة المصرية في أوكرانيا تحذر مواطنيها من الخروج إلى الشوارع
Globallookpress
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وجهت السفارة المصرية في أوكرانيا، تحذيرا عاجلا للجالية المصرية بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية لحين استقرار الأوضاع.
وجاء في بيان السفارة المصرية، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها، وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء تطور الأزمة بأوكرانيا وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي، وكذلك رحلات القطارات، يرجى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأية تعليمات إضافية من خلال هذا الموقع".
المصدر: الوطن
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