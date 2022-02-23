إياد علاوي يأمل بدء علاقات جديدة مع الكويت بعد حسم ملف التعويضات

علق رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، على إنهاء ملف التعويضات للكويت، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال علاوي: "حُسم ملف التعويضات، وبهذا انتهت إجراءات الفصل السابع على العراق، آمل أن يكون ذلك بداية لصفحة جديدة من العلاقات الأخوية بين العراقيين أنفسهم من جهة، والعراق والكويت من جهة أخرى، وفق المصالح المشتركة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين".

حُسم ملف التعويضات وبهذا انتهت اجراءات الفصل السابع على العراق، آمل ان يكون ذلك بدايةً لصفحةٍ جديدةٍ من العلاقات الاخوية بين العراقيين انفسهم من جهة وبين العراق والكويت من جهة اخرى وفق المصالح المشتركة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين. — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 23, 2022

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية للكويت المترتبة على غزو القوات العراقية لها في عام 1990.

المصدر: RT