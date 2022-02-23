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بعد إنهاء ملف تعويضات الكويت.. الرئيس العراقي: طوينا فصلا رهيبا من الحرب العبثية

أخبار العالم العربي

بعد إنهاء ملف تعويضات الكويت.. الرئيس العراقي: طوينا فصلا رهيبا من الحرب العبثية
AFP
برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بلاده، بانهاء ملف التعويضات للكويت، طوت "فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، على حد تعبيره.

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وقال في بيان صحفي: "بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وأضاف: "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية للكويت المترتبة على غزو القوات العراقية لها في عام 1990.


المصدر: RT

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