برهم صالح يؤكد ترشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق

أكد الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال صالح في كلمة متلفزة: "أرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل. أنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا".

وتابع صالح: "التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين، في المضي تحت سقف الوطنية مسارا لمهامي، ولم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن "مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة الملحة لحكم يستند إلى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيد نفسه".



المصدر: RT