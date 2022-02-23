تحذيرات للمصريين بداية من اليوم الأربعاء

وجهت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرات شديدة للمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، مفادها الاستعداد لتعرض كافة أنحاء البلاد لمنخفض جوي شديد.

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وأوضحت الهيئة أن المنخفض سيعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه اعتبارا من مساء الأربعاء 23 فبراير إلى الجمعة 25 فبراير ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق.

المصدر: اليوم السابع + الوطن